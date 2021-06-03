Марвин Веттори: «Хочу прикончить Адесанью»

Претендент на пояс среднего веса UFC Марвин Веттори рассказал о своих ожиданиях на бой против чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи.

«Адесанья один из тех парней, кто любит дерзить, но когда ситуация складывается не в его пользу, то он пытается стать вашим другом. Видел, каким он был дружелюбным после боя с Яном Блаховичем. Точно также он вел себя после поединка со мной. Он говорит, будто хочет приехать потренироваться с тобой и все такое.

В нашем предстоящем поединке я буду лучшей версией себя. Чтобы он не показал, я буду готов. Хочу прикончить Адесанью. Вспоминая первый бой, могу сказать, что у него неплохая защита от борьбы, он скользкий и умеет хорошо выбирать позицию. Мне необходимо побеждать в каждом раунде. Не могу допустить даже малейшие сомнения относительно победителя, и уверен, что сделаю это", — цитируют слова Веттори Middleeasy.com.

В апреле 2018 года Веттори проиграл Адесанье раздельным решением судей. Их реванш состоится 13 июня на UFC 263 в Глендейле.