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Хабиб подпишет контракт с футбольным клубом «Легион Динамо»

15:43
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» Контракт Хабиба с футбольным клубом «Легион Динамо». Фото eurostavka.ru/ Контракт Хабиба с футбольным клубом «Легион Динамо». Фото eurostavka.ru/
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион Динамо», информирует Eurostavka.

Российский боец и президент клуба, бывший футболист «Терека» и «Анжи», Шамиль Лахиялов уже договорились о подписании договора.

Как отмечается, пока контракт не подписан. Также в графе зарплата Нурмагомедова стоит пустая графа. Сумму впишет сам Хабиб. Скорее всего, это будет символический 1 рубль.

На данный момент махачкалинцы выступают в первой группе ПФЛ. Команда занимает четвертое место с 61 очком по итогам 30-ти сыгранных туров.

32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/habib-podpishet-kontrakt-s-futbolnym-klubom-legion-dinamo

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