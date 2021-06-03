Хабиб подпишет контракт с футбольным клубом «Легион Динамо»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион Динамо», информирует Eurostavka.
Российский боец и президент клуба, бывший футболист «Терека» и «Анжи», Шамиль Лахиялов уже договорились о подписании договора.
Как отмечается, пока контракт не подписан. Также в графе зарплата Нурмагомедова стоит пустая графа. Сумму впишет сам Хабиб. Скорее всего, это будет символический 1 рубль.
На данный момент махачкалинцы выступают в первой группе ПФЛ. Команда занимает четвертое место с 61 очком по итогам 30-ти сыгранных туров.
32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/habib-podpishet-kontrakt-s-futbolnym-klubom-legion-dinamo
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