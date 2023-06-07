Пономарев посоветовал Александру Емельяненко заняться алкогольным бизнесом

Участник Гран-при АСА в тяжелом весе Григорий Пономарев считает, что Александру Емельяненко пора завершать карьеру.

По мнению Пономарева, Емельяненко лучше заняться алкогольным бизнесом.

«Маленько даже жалко. Но я думаю, что Александр Владимирович в состоянии вести какой-то бизнес или быть акционером алкогольного магазина, если на то пошло. Но в боях ему точно участвовать не стоит. Мы не говорим о красоте спорта и эстетике. Просто здоровье. Если он с трясущимся лицом выходит на бой, а уходит вообще никакой... Это же не есть хорошо», — сказал Пономарев в интервью «Чемпионату».

В последнем поединке Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.

Следующим оппонентом Пономарева станет экс-чемпион ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев. Бойцы сразятся на турнире ACA 161, который пройдет 21 июля в Москве.