Американский боец ACA: «Дайте мне российский паспорт! Я буду черным русским»

Боец ACA в тяжелом весе Тони Джонсон заявил «СЭ» о желании получить паспорт РФ.

«Я бы хотел получить российский паспорт! — сказал Джонсон «СЭ». — Погнали, дайте мне его! Дайте мне российский паспорт. Я буду черным русским».

Джонсон выступает лиге АСА, несмотря на санкции со стороны США. В промоушене он провел девять поединков, одержал четыре победы, столько же раз проиграл и один бой остался без результата. В последнем поединке на турнире ACA 158 в Санкт-Петербурге Джонсон уступил Антону Вязигину в рамках Гран-при в тяжелом весе.