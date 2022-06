Победивший Чарльза Оливейру боец назвал имя соперника, который побьет Оливейру

Бывший боец, а ныне комментатор UFC Пол Фелдер (17-6) был последним бойцом, которому проигрывал Чарльз Оливейра (33-8). В подкасте The Fighter vs. The Writer Фелдер заявил, что Бенил Дариуш (21-4) способен победить бразильца.

«Осмелюсь предположить, что кто-то вроде Бенила Дариуша представляет для Оливейры наибольшую опасность. Ранее я говорил, что, когда Хабиб был чемпионом, Оливейра — это очень серьезная угроза для Хабиба, потому что у Чарльза необычный стиль и он прекрасно действует снизу.

Думаю, Бенил представляет для Чарльза большую угрозу, чем Ислам. Махачев будет бороться с Оливейрой, а Чарльз умеет грамотно действовать против борцов. Неважно, как хорошо ты защищаешься от тейкдаунов Чарльза, он всегда найдет путь к твоей спине.

Ставлю на то, что Чарльза побьет Бенил. Дариуш может нокаутировать Чарльза. Он левша и не боится идти в размен. У него отличный удар и он сфокусирован, когда его поражают ударом. Я бы хотел посмотреть этот бой".

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Дариуш в последнем бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.