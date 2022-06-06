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Тактаров: «Русофобия в США? Не встречал. Она только в Интернете бывает, если честно»

Тактаров заявил, что во время своего последнего визита в США он не заметил признаков русофобии
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Тактаров.
Фото Global Look Press

Легенда ММА Олег Тактаров заявил, что несмотря на геополитическую обстановку, во время своего последнего визита в США он не заметил никаких признаков русофобии.

«Я как разведчик официально признанный, могу летать куда хочу. Меня здесь все ждут и любят. Нам сейчас здесь спокойно. Никто нас не трогает, никто не обижает, никто не притесняет, потому что спортсменов уважают везде. Русофобия? Я пока не встречал. В UFC этого нет вообще. Это только в Интернете бывает», — сказал Тактаров «СЭ».

В минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе Тактаров секундировал российских бойцов Рината Фахретдинова и Александра Волкова.

Олег Тактаров
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