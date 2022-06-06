Вагабов объяснил, почему назвал Дацика козой и шерстью

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов объяснил, почему назвал тяжеловеса Вячеслава Дацика козой и шерстью.

«Я просто люблю говорить правду, — сказал Вагабов в новом выпуске Sport24: «Хук Вам». — Дацик и есть шерсть, он и есть рыжая коза. За что хочу попросить его извиниться? Да все та же тема, он понимает, о чем речь. Пусть скажет: «Извините, мужики». Два слова. Просто его жена сейчас попросила не мусолить это все».

«Почему выложил публикацию? Потому что он там на Hardcore с [Мухаммедом] Калмыковым сидел, комментировал, болел вместе с ним против Перса за то, что он маленький и беззащитный пацанчик. Почему он чморит, нелестно высказывается, издевается... Ты же комментатор... Взрослый мужик, 130 кг, ряху отъел, на этого ребенка что-то там... Понятно, что он (Перс) ничего ему (Дацику) не скажет. А почему шерстью назвал? Потому что Калмыков начал выражаться этим словом в сторону Перса, сам не понимая значения этого слова, поэтому сказал (в сторис), что шерсть стоит сзади него».

11 июня в главном событии турнира лиги PRAVDA Вагабов проведет боксерский поединок против Дмитрия Кудряшова. В случае победы Вагабов встретится с Вячеславом Дациком в финале Гран-при PRAVDA.