Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» прокомментировал возможный бой между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом ММА Александром Емельяненко.

Ранее Кадыров бросил вызов Емельяненко о проведении боя, а 38-летний спортсмен его принял.

— Один из трендов уходящего года — нестандартные бои вроде Емельяненко — Кокляев. Сейчас раскручивают бой между Кадыровым и Александром Емельяненко. Может, это и шутка. Чего можно ждать от такого боя? — вопрос Нурмагомедову.

— В этом бою может быть все, что угодно. Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике?

— Думаю, это невозможно в любом случае.

— Это (такой бой) не стоит делать. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший. В физическом плане он — один из самых крепких среди чиновников. (Илья Андреев)

Большое интервью отца Хабиба Нурмагомедова