Орловский отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский отреагировал на победу россиянина Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

«Я в инстаграме видел, что он [Федор], по-моему, нокаутировал в первом раунде, — сказал Орловский в Абу-Даби представителям СМИ, включая «СЭ». — Видел, где-то пять-десять секунд [боя]. Послушайте, я, во-первых, телевизор не смотрю. Мне есть чем заняться помимо просмотра боев. Если назначен бой, то да — мы смотрим бои, изучаем соперника».

«Нет, не знал, что он дерется с Тимом Джонсоном», — добавил он.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269, который проходил 23 октября в Москве.

В 2009 году на турнире Affiction в США Орловский провел бой с Емельяненко, уступив ему нокаутом в первой пятиминутке.