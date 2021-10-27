Орловский заявил о готовности провести реванш с Емельяненко в Москве

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, 42-летний белорусский ветеран ММА Андрей Орловский заявил о готовности провести реванш с россиянином Федором Емельяненко в Москве.

«Готов ли провести реванш с Емельяненко, если поступит выгодное финансовое предложение, и если это будет прощальный бой в карьере Федора? Давайте договариваться, что пускай у него будет последний бой, и надо разговаривать конкретно о цифрах. Даже готов подраться с ним в Москве», — сказал Орловский «СЭ».

В их первом поединке, который состоялся в 2009 году под эгидой промоушена Affliction, победу нокаутом в первом раунде одержал Емельяненко.

В настоящее время на счету Орловского в ММА 32 победы, 20 поражений и 2 боя, признанных несостоявшимся. У 45-летнего Емельяненко — 40 побед, 6 поражений и 1 поединок, признанный несостоявшимся.