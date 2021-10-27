Орловский будет болеть за Волкова в бою с Тыбурой

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе, белорусский ветеран ММА Андрей Орловский заявил, что будет болеть за россиянина Александра Волкова в бою с поляком Марчином Тыбурой.

«Буду ли болеть за Александра Волкова? Конечно, — сказал Орловский в Абу-Даби представителям СМИ, включая «СЭ». — Я его же вызвал на бой, но он не ответил. Он будет драться с Тыбурой, и это будет интересное противостояние. Мне точно будет интересно смотреть этот бой».

«Буду ли вызывать на бой победителя этой пары? Я не знаю. Никогда не выбирал себе оппонента. Я могу кого-то спросить у UFC, чтобы мне дали следующего соперника, но я никогда не выбирал себе оппонента».

Бой Волков — Тыбура станет частью турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. В со-главном событии вечера российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян подерется за временный пояс с американцем Кори Сандхагеном.