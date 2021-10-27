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Орловский будет болеть за Волкова в бою с Тыбурой

01:50
Андрей Орловский. Фото Instagram
Андрей Орловский. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе, белорусский ветеран ММА Андрей Орловский заявил, что будет болеть за россиянина Александра Волкова в бою с поляком Марчином Тыбурой.

«Буду ли болеть за Александра Волкова? Конечно, — сказал Орловский в Абу-Даби представителям СМИ, включая «СЭ». — Я его же вызвал на бой, но он не ответил. Он будет драться с Тыбурой, и это будет интересное противостояние. Мне точно будет интересно смотреть этот бой».

«Буду ли вызывать на бой победителя этой пары? Я не знаю. Никогда не выбирал себе оппонента. Я могу кого-то спросить у UFC, чтобы мне дали следующего соперника, но я никогда не выбирал себе оппонента».

Бой Волков — Тыбура станет частью турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. В со-главном событии вечера российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян подерется за временный пояс с американцем Кори Сандхагеном.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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