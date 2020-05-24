Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нейт Диас назвал себя величайшим бойцом в истории MMA. Это вызвало смех у Джона Джонса

09:55
Нейт Диас. Фото USA Today Sports
Нейт Диас. Фото USA Today Sports
Теги:

Американский боец Нейт Диас назвал себя величайшим бойцом в истории MMA. Так он отрегировал на рейтинг Конора Макгрегора, в котором ирландец выбрал лучших четырех бойцов, поставив себя на второе место.

В 2016 году Диас также победил самого Макгрегора.

— Уничтожил первого номера вне зависимости от весовой категории и чемпиона в двух весовых категориях, — написал Диас в Twitter. — Признайте настоящего величайшего бойца всех времен, когда увидите его.

На это сообщение отреагировал чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс.

— Теперь, ребят, вот у нас кто величайший? Уже становится смешно.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции влучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир