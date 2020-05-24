Нейт Диас назвал себя величайшим бойцом в истории MMA. Это вызвало смех у Джона Джонса

Американский боец Нейт Диас назвал себя величайшим бойцом в истории MMA. Так он отрегировал на рейтинг Конора Макгрегора, в котором ирландец выбрал лучших четырех бойцов, поставив себя на второе место.

В 2016 году Диас также победил самого Макгрегора.

— Уничтожил первого номера вне зависимости от весовой категории и чемпиона в двух весовых категориях, — написал Диас в Twitter. — Признайте настоящего величайшего бойца всех времен, когда увидите его.

Smoked the #1 p4p and double champ

know the real ? when you see him

And don't for get I did it better and quicker than anyone else on the ground and sent him down with punches quicker than Mayweather did so fuck alll y'all rankings and know a real goat when you see me pic.twitter.com/wHmDqVERmf — Nathan Diaz (@NateDiaz209) May 23, 2020

На это сообщение отреагировал чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс.

— Теперь, ребят, вот у нас кто величайший? Уже становится смешно.

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