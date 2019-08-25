Митрион поаплодировал Харитонову после поражения. Фото

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде. Во время объявления победителя Мэтт поаплодировал Сергею.

Теперь на счету Харитонова 29 побед в 35 боях. У Митриона 7 поражений в 20 встречах.

Первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок был признан несостоявшимся.

Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225