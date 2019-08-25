Митрион поаплодировал Харитонову после поражения. Фото
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде. Во время объявления победителя Мэтт поаплодировал Сергею.
#Bellator225: @sergeikhar (Sergei Kharitonov) def. @mattmitrione (Matt Mitrione) via TKO (knee, punches) at Round 2, 1:24.#BellatorxFOX #BellatorEnVivo #Bellator #HeavyweightBout pic.twitter.com/aodmu4fWN7— Jordan Huerta (@djjordan99) August 25, 2019
Теперь на счету Харитонова 29 побед в 35 боях. У Митриона 7 поражений в 20 встречах.
Первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок был признан несостоявшимся.