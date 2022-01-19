Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:07

Минаков согласен с президентом UFC, который не включил Хабиба в тройку лучших бойцов в истории

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский боец Bellator Виталий Минаков высказался о словах президента UFC Даны Уайта, который не включил Хабиба Нурмагомедова в тройку величайших бойцов в истории.

«Дана Уайт составлял этот рейтинг в расчете на количество защит чемпионского пояса, скорее всего. В этом плане я с ним солидарен. Джонс, Сент-Пьер и Силва — величайшие бойцы. Хабиб провел в организации три года, это сравнительно немного. Он только несколько раз защищал пояс, безусловно, он победил несколько бойцов с именем и репутацией, но этого недостаточно.

Нолик в графе его поражений ничего не значит в этом плане. Для России Хабиб — мощная фигура, но, смотря на этот рейтинг и критерий его составления, я полностью согласен», — приводит слова Минакова «РБК Спорт».

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в ММА. Россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года.

Источник: https://sportrbc.ru/news/61e7eb769a79470bcb6c5b4b
Виталий Минаков
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Спивак встретится с Грегом Харди в марте на UFC 272

Тренер Гана: «Сирил набрал 4 кг чистой мышечной массы к бою с Нганну»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости