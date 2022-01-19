Тренер Гана: «Сирил набрал 4 кг чистой мышечной массы к бою с Нганну»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес рассказал о том, как его боец набрал силу и мышечную массу к поединку 22 января.

«Нашей задачей было набрать Сирилу физическую силу, а не просто взрыв, — сказал Лопес на YouTube-канале La Sueur. — Взрывную способность я могу улучшить Сирилу и за два дня до боя. Есть такой метод произвольного (или сознательного) сокращения мыщц, с помощью него можно прибавить во взрыве за день-два до поединка. Но мы не можем прибавить в силе за день-два до боя. Для этого нужен полноценный тренировочный цикл в 8 недель. Вообще, дело не в том, что у Сирила есть недостаток силы.

Если вы посмотрите бой с Дерриком Льюисом — Сирил весил 112 кг, Деррик — 120 кг, но тем не менее в каждом клинче последнее слово оставалось за Сирилом. Так что с силой не так все плохо, но раз уж у нас было время и Сирил много времени находился дома, потому что у него родился ребенок, то я предложил ему, давай-ка наберем в силе и посмотрим, как это улучшит тебя. Задача была не набрать силу только под Франсиса, а набрать силу вообще — до конца карьеры. Чтобы побить Франсиса, нужно, наоборот, быть полегче. Это не тот соперник, с которым нужно драться, стоя рядом носок к носку. Если вы накачаетесь к Франсису, у него будет больше шансов вычислить ваши движения, потому что тут работает кинестетика, тактильная чувствительность.

То есть когда два бойца вступают в контакт, тело другого, даже если этот боец не умен и не техничен, все равно прочувствует, куда вы двигаетесь. Это называется кинестетика. Поэтому чем меньше мы контактируем, тем меньше ваше тело чувствует мое движение. В таком случае вам уже придется использовать мозг, чтобы поймать меня и заманить в ловушку. Поэтому нам нельзя работать с Франсисом в формате «тело vs тело». Кинестетика — очень важная вещь. Я уверяю вас, если вы спустите к Хабибу Нурмагомедову в партер по очереди всех легковесов из топ-10, он побьет их с закрытыми глазами. Потому что кинестетика все решит, а дальше он будет работать в партере на автомате.

Но, повторюсь, если есть время, если бои не происходят каждые 2-3 месяца, его можно посвятить набору силы. Между Льюисом и Франсисом у нас было пять месяцев. Чтобы прибавить в силе, нужно хотя бы 8 недель. Как происходит этот процесс? Вы сначала «обнуляетесь», как бы ломаете мышцы и затем начинаете новую стройку, чтобы выйти на новый уровень силы. Этот процесс невозможно наладить, когда вы деретесь каждый месяц. В таком случае вы будете чувствовать усталость. В итоге мы использовали время, и Сирил набрал 4 кг чистой мышечной массы, сохранив при этом свою подвижность. Он будет весить 114-115 кг в поединке".