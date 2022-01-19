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Сегодня, 12:37

Сергей Спивак встретится с Грегом Харди в марте на UFC 272

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Сергей Спивак.
Фото cagesidepress.com

Представляющий Молдавию тяжеловес Сергей Спивак проведет бой против бывшей звезды НФЛ Грега Харди на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Sherdog.

Изначально Харди должен был выступить в ночь на 23 января в Анахайме на турнире UFC 270 против ветерана ММА Алексея Олейника, но россиянин снялся с поединка и на замену вышел Спивак. Позже Грег отказался от боя из-за травмы пальца.

На счету 26-летнего Спивака 13 побед и 3 поражения, у 33-летнего Харди 7 побед и 4 поражения.

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