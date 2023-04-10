Менеджер Емельяненко: «Один удар от Дацика просто ерунда. С Сашей поинтереснее истории происходят»

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, заявил, что когда боец не дерется, урон его здоровью не уменьшается.

«Какое решение ты не принимаешь, ты несешь ответственность за его здоровье, — сказал Бурчак «СЭ». — Не даешь бои — урон здоровью такой, что мама не горюй. Даешь бои — все начинают говорить, что его убьют. Один удар от Дацика, какой бы он ни был — это просто ерунда, это не о чем. Там поинтереснее истории с Сашей происходят, пока он не тренируется. Пускай Саша принимает решение. У Саши есть супруга, семья. Он должен принимать решение. Я бы полностью его огородил от того, что он делает, тренировался и выступал в легком формате».

Емельяненко в прошлом бою проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».