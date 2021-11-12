Майкл Биспинг: «Пиковый Андерсон Сильва победил бы Израэля Адесанью»
21:47
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг предположил, как бы прошел бой Андерсона Сильвы в его лучшие годы против действующего чемпиона Израэля Адесаньи.
«Я не хочу показаться хейтером Адесаньи, но уверен, что пиковый Андерсон его бы победил. Послушайте, Андерсон и в 47 лет (43 — Прим. «СЭ») дал ему близкий бой, а что было бы в его лучшие годы? Но мне нравится Израэль, я не хочу показаться хейтером», — сказал Биспинг на своем Youtube-канале Michael Bisping.
В феврале 2019 года Адесанья победил Андерсона Сильву единогласным решением на UFC 234.
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