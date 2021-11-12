Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Майкл Биспинг: «Пиковый Андерсон Сильва победил бы Израэля Адесанью»

21:47
Теги:

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг предположил, как бы прошел бой Андерсона Сильвы в его лучшие годы против действующего чемпиона Израэля Адесаньи.

«Я не хочу показаться хейтером Адесаньи, но уверен, что пиковый Андерсон его бы победил. Послушайте, Андерсон и в 47 лет (43 — Прим. «СЭ») дал ему близкий бой, а что было бы в его лучшие годы? Но мне нравится Израэль, я не хочу показаться хейтером», — сказал Биспинг на своем Youtube-канале Michael Bisping.

В феврале 2019 года Адесанья победил Андерсона Сильву единогласным решением на UFC 234.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат для лечения COVID-19
0