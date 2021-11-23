Макгрегор: «Я подерусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о сроках своего возвращения в октагон.

«Привет, ребята! — написал Макгрегор в Twitter. — Я подерусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию незавершенной. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные уже после. Смиритесь с этим», — написал Макгрегор в твиттере.

Hi lads, here goes.. clicks and the like. Your boss and what not. The Mac.

Santy Claus.

I'm facing whoever the fuck has that LW title next. Deal with it.

Take off your goggles and mark the trilogy «unfinished». Deal with that too.

The rest mentioned, after this.

Deal. With. It — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 22, 2021

Напомним, что в последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В конце первого раунда он получил перелом левой ноги. На счету 33-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в MMA.