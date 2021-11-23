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Макгрегор: «Я подерусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе»

Макгрегор заявил, что проведет бой против того, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе
09:56
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о сроках своего возвращения в октагон.

«Привет, ребята! — написал Макгрегор в Twitter. — Я подерусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию незавершенной. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные уже после. Смиритесь с этим», — написал Макгрегор в твиттере.

Напомним, что в последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В конце первого раунда он получил перелом левой ноги. На счету 33-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в MMA.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1462846543489343502

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Карен Саркисян все материалы автора
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