UFC 268 продал 700 тысяч PPV. Это на 100 тысяч меньше, чем у Канело-Плант, прошедшего в тот же вечер
05:50
Стало известно количество проданных трансляций на турнир UFC 268: Усман — Ковингтон 2, прошедший 7 ноября в Нью-Йорке.
Как сообщает в твиттере журналист TSN Аарон Бронштетер со ссылкой на Sports Business Journal, событие продало 700 000 PPV.
В один вечер с UFC 268 состоялся и боксерский турнир с поединком Канело Альвареса и Калеба Планта в главном событии вечера. На него было распродано 800 000 трансляций.
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