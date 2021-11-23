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UFC 268 продал 700 тысяч PPV. Это на 100 тысяч меньше, чем у Канело-Плант, прошедшего в тот же вечер

05:50
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Стало известно количество проданных трансляций на турнир UFC 268: Усман — Ковингтон 2, прошедший 7 ноября в Нью-Йорке.

Как сообщает в твиттере журналист TSN Аарон Бронштетер со ссылкой на Sports Business Journal, событие продало 700 000 PPV.

В один вечер с UFC 268 состоялся и боксерский турнир с поединком Канело Альвареса и Калеба Планта в главном событии вечера. На него было распродано 800 000 трансляций.

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Никита Горшенин все материалы автора
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