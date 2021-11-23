UFC 268 продал 700 тысяч PPV. Это на 100 тысяч меньше, чем у Канело-Плант, прошедшего в тот же вечер

Стало известно количество проданных трансляций на турнир UFC 268: Усман — Ковингтон 2, прошедший 7 ноября в Нью-Йорке.

Как сообщает в твиттере журналист TSN Аарон Бронштетер со ссылкой на Sports Business Journal, событие продало 700 000 PPV.

В один вечер с UFC 268 состоялся и боксерский турнир с поединком Канело Альвареса и Калеба Планта в главном событии вечера. На него было распродано 800 000 трансляций.