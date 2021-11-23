Емельяненко обратился к Сантосу перед боем: «Научу летать тебя над гнездом кукушки, лысая голова»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко записал видеообращение, адресованное бразильскому средневесу Марсио Сантосу.

«Ола, амиго, лысая голова. В нашем бою я научу тебя летать над гнездом кукушки. Готовься, сразу не падай», — сказал Емельяненко в Instagram.

Емельяненко принял бой против Сантоса на коротком уведомлении, заменив Вячеслава Василевского. Емельяненко и Сантос сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре.

На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.