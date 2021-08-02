Макгрегор проведет боксерский поединок в инвалидной коляске
18:35
Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор проведет боксерский бой с пародистом Элом Форманом в инвалидной коляске.
Благотворительный турнир с их участием организовал инвалид-колясочник Стиво Тимоти.
Вечер бокса пройдет 11 сентября. Известно, что все вырученные денежные средства будут направлены в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.
В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 13 июля в Вегасе, Макгрегор уступил Дастину Порье техническим нокаутом. Врач остановил поединок в связи с тем, что ирландский спортсмен сломал ногу в конце первой пятиминутки.
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