Макгрегор проведет боксерский поединок в инвалидной коляске

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор проведет боксерский бой с пародистом Элом Форманом в инвалидной коляске.

Благотворительный турнир с их участием организовал инвалид-колясочник Стиво Тимоти.

Drum roll ladies and gentlemen ??



The co-main event: @TheNotoriousMMA v @ImpressionistAL aka The Notorious v The Notorious Impressionist all in aid of the @IrishWheelchair



Please donate here if you can: https://t.co/lDMJxs1MvE



? @madebyGoodie pic.twitter.com/kqFIXApdzu — Sir Stevo Timothy (@SirStevoTimothy) July 30, 2021

Вечер бокса пройдет 11 сентября. Известно, что все вырученные денежные средства будут направлены в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 13 июля в Вегасе, Макгрегор уступил Дастину Порье техническим нокаутом. Врач остановил поединок в связи с тем, что ирландский спортсмен сломал ногу в конце первой пятиминутки.