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Макгрегор проведет боксерский поединок в инвалидной коляске

18:35
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор проведет боксерский бой с пародистом Элом Форманом в инвалидной коляске.

Благотворительный турнир с их участием организовал инвалид-колясочник Стиво Тимоти.

Вечер бокса пройдет 11 сентября. Известно, что все вырученные денежные средства будут направлены в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 13 июля в Вегасе, Макгрегор уступил Дастину Порье техническим нокаутом. Врач остановил поединок в связи с тем, что ирландский спортсмен сломал ногу в конце первой пятиминутки.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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