43 медали завоевала сборная России на молодежном чемпионате мира по ММА

Российские спортсмены завоевали 43 медали на молодежном чемпионате мира ММА в Софии, сообщает пресс-служба Союза ММА России. Сборная России при поддержке РМК обошла топовые команды США, Казахстана и Ирландии, последнюю командировал на турнир Конор Макгрегор. В состязаниях приняло участие более 300 спортсменов из 24 стран.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись россияне: 16-17 лет — Мансур Батиев, Абдул-Малик Сириев, Давид Озманян, Артем Шешохин, Александр Шепель, Анастасия Иванова, Елизавета Чкалова; 14-15 лет — Артур Жалов, Юсуп Кукаев, Тамерлан Дзауров, Дарья Сидорова, Алина Зайцева; 12-13 лет — Арсений Черняк, Михаил Назаренко, Максим Пинигин, Адам Омаров, Каролина Гордилова.

В возрастной группе 14-15 и 16-17 лет российские спортсмены собрали рекордный урожай наград, заработав 29 медалей — 12 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. На последнем первенстве мира в 2019 году наша команда добыла 17 медалей — 6 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых. В возрастной категория 12-13 лет сборная России выступала впервые, показав второй командный результат.

По итогам соревнований в Софии главный тренер сборной России Геннадий Капшай отметил, что благодаря работе Союза ММА России по развитию детского спорта в регионах и поддержке партнеров у нас в стране появилась своя школа ММА.

«Детский спорт — это фундамент и наше будущее, очень важна поддержка как государственных, так и коммерческих структур и частного бизнеса. Большое спасибо Руководителям региональных федераций, их партнерам, родителям, личным тренерам, Союзу ММА России, руководству Минспорта, тренерскому составу Сборной, доктору и особенно компании РМК», — подчеркнул Капшай.

16-17 лет:

Юноши

до 52,2 кг: Мансур Батиев — золото, Курбан Ибрагимов — бронза

до 56,7 кг: Абдул-Малик Сириев — золото, Моххамад Чатаев — серебро

до 61,2 кг: Давид Озманян — золото, Моххамад Халадов — серебро

до 70,3 кг: Артем Шешохин — золото

до 83,9 кг: Жандар Узаиров — бронза

до 93 кг: Александр Шепель — золото, Дауд Аюбов — серебро

Девушки

до 47,7 кг: Анастасия Иванова — золото

до 61,2 кг: Елизавета Чкалова — золото, Ева Митрякова — бронза

14-15 лет:

Юноши

до 40 кг: Артур Жалов — золото

до 44 кг: Халил Пирмагомедов — серебро, Абубукар Заитов — бронза

до 48 кг: Мамед Абдулмежидов — серебро

до 52 кг: Алан Сайидов — бронза

до 62 кг: Юсуп Кукаев — золото, Максим Ширинов — серебро

до 67 кг: Магомед Салтаханов — серебро

до 72 кг: Тамерлан Дзауров — золото

до 100 кг: Руслан Овсянников — серебро

Девушки

до 44 кг: Дарья Сидорова — золото, Виктория Белякова — серебро

до 48 кг: Алина Зайцева — золото, Алина Кокорина — серебро

до 72 кг: Елизавета Егоршина — серебро

12-13 лет:

Юноши

до 34 кг: Арсений Черняк — золото, Макар Зайцев — серебро

до 37 кг: Михаил Назаренко — золото, Денис Пурбуев — серебро

до 44 кг: Максим Пинигин — золото

до 52 кг: Афанасий Носков — серебро, Геворг Амбартсумян — бронза

до 57 кг: Адам Омаров — золото, Александр Тятов — серебро

до 100 кг: Савелий Ивашкин — бронза

Девушки

до 44 кг: Екатерина Еричева — бронза

до 48 кг: Кристина Морозова — серебро

до 52 кг: Татьяна Желтоухова — серебро

До 57 кг: Каролина Гордилова — золото