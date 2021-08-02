Сарнавский подерется с Магомедовом в главном бою турнира ACA в Москве 24 сентября
16:28
24 сентября лига ACA проведет турнир в Москве, информирует пресс-служба организации. В главном бою Александр Сарнавский подерется с Рашидом Магомедовом.
Турнир ACA 129 пройдет в Москве 24 сентября. Арена, а также квота болельщиков, которые будут допущены на турнир, будут анонсированы дополнительно.
Сарнавский ранее выступал в Bellator, Магомедов — бывший боец UFC.
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