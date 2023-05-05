Махно жестко ответил Александру Емельяненко на критику в адрес Гаджиева

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно прокомментировал критику Александра Емельяненко в адрес Камила Гаджиева.

«Первое, Камил Гаджиев является мастером спорта по боевому самбо и мастером спорта международного класса по джиу-джитсу. Он выигрывал Кубок мира. Это про то, что Камил «никогда не дрался». Второе, Камил пиарится на имени Александра? Емельяненко уже кому только не дал повода пропиариться за счет своего имени. И Гаджиев уж точно не тот человек, который нуждается в пиаре. Камил — глыба в мире медиа. Точно не он должен пиариться на имени Емельяненко. К тому же сам Александр дрался у Камила, это в качестве нюанса. Третье, Камил Гаджиев создал Fight Nights и создал многих бойцов. С ходу можно назвать имена: Владимир Минеев, Магомед Исмаилов, Мариф Пираев, Али Багаутинов, Расул Мирзаев, Мурад Мачаев... Это только те, кого я назвал сходу. С чего Емельяненко взял, что Fight Nights умер? AMC Fight Nights проводит турниры, платит ребятам. Все нормально. Fight Nights — это и есть Камил Гаджиев, две неразделимые единицы. Четвертое, говорить можно сколько угодно. Воровал деньги у спонсоров? А ловили ли Гаджиева за руку? Нет. Спонсоры бы предъявили Камилу претензии, и это вышло бы в СМИ, как минимум, если бы подобное произошло. Неправильно и некорректно бросаться такими серьезными обвинениями. Пятое, в конце июня я выступлю на том самом AMC Fight Nights, который умер», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Ранее Александр Емельяненко обвинил Камила Гаджиева в том, что он развалил свой промоушен, воровал деньги спонсоров и проводил низкопробные турниры и что его мнение не имеет никакого веса. 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве Александр Емельяненко сразится с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым, которого Гаджиев назвал фаворитом этого противостояния.