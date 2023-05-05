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Сегодня, 14:11

Встреча Штыркова и Романкевича станет главным поединком RCC 15

Игнат Заздравин
Корреспондент
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13 мая в Екатеринбурге пройдет 15-й номерной турнир RCC.

Главным событием шоу должен был стать бой между Иваном Штырковым и Виктором Немковым, но их противостояние переносится на более поздний срок.

Вместо Немкова со Штырковым встретится чемпион мира и двухкратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу Петр Романкевич. Поединок пройдет по правилам кикбоксинга. Формула боя: три раунда по три минуты, весовая категория — 100,5 кг.

Турнир RCC 15 пройдет на арене КРК «Уралец».

Иван Штырков
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