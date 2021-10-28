Кейн Веласкес признался в употреблении психоделиков: «Умершие мама и брат явились ко мне»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкез рассказал об опыте приема психоактивных веществ.

«Год назад меня позвали на обряд приема аяуаски, — сказал Веласкез на шоу The MMA Hour. — Мы поехали туда группой людей, предложил один мой знакомый. У меня был очень тяжелый год. Умерла моя мама, а спустя пару месяцев умер мой брат. Смерть брата получилось более драматичной, потому что он жил со мной, все происходило на моих глазах, и я ничего не мог поделать (брат Веласкеза умер от последствий алкоголизма — прим.). Во мне было слишком много боли, и я поехал по приглашению моего знакомого. Я ехал туда, не думая о психоделиках или еще чем-то. Я думал о моей матери, о моем брате. И после приема аяуаски мама и брат явились ко мне. Я снова увидел их. И между нами царила любовь. Мы были рядом, и нас окружала абсолютная любовь. И эта любовь по-прежнему со мной рядом. Те эмоции были самыми сильными в моей жизни.

Четыре раза я принимал психоделики, принимал 5-метоксидиметилтриптамин. Вместе с моими друзьями, членами семьи. Я даже не подозревал сколько во мне боли и душевных травм. Вообще то, что ты живешь уже на Земле, это сопряжено с травмами. Я с детства рос с этим ощущением травмы. Потом я пришел в бои, и с ними это ощущение травм еще усилилось. Психоделики позволяют сделать тебе большой выдох. Жизнь — это длинный бой, столько всякого дерьма, а эта вещь дает тебе выдох. Я много узнал о себе нового".

Веласкез провел последний бой в феврале 2019-го, проиграв нокаутом Франсису Нганну на UFC Phoenix. Позже боец перебрался в реслинг.