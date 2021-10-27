Дацик одержал очередную победу нокаутом
27 октября, 22:47
Российский боец Вячеслав Дацик победил техническим нокаутом Реваза Верулашвили на турнире промоушена «Наше Дело».
Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как секунданты Верулашвили выбросили белое полотенце. До этого Дацик несколько раз отправил соперника в нокдаун.
Бой прошел по правилам бокса в клетке ММА. Дацик и Верулашвили бились в перчатках для ММА. Это был пятый бой Дацика в этом году и пятая победа.
Читайте также
Вегетарианство, деньги в долг, спарринги с Хабибом и борцами-олимпийцами. Откровенное интервью Ислама Махачева
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю