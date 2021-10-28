Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль рассказал о тренировках с Петром Яном.

«Один из моих любимых бойцов. Компьютер. Хладнокровный человек-компьютер. Смотрел всего его бои — с первого в UFC и до последнего. Он может бороться, бить, грэпплить, отличное кардио. И ментально неубиваемый. Его не сломать, бро. Любого можно поймать ударом, но сломать его не смогут. Он здесь надолго. На очень и очень долго», — сказал Масвидаль на подкасте «Punchin In».

30 октября Ян подерется с Сэндхэгеном за временный пояс легчайшего веса UFC.