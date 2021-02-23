Кевин Ли: «Хочу реванш с Фергюсоном. Не думаю, что Тони закончился»

Бывший претендент на временный пояс UFC Кевин Ли заявил о желании провести бой с Тони Фергюсоном.

«Я восстановился от двух операций на колени и готов к возвращению. Мне бы хотелось провести реванш с Тони Фергюсоном. Я думаю, этот бой может вернуть нас обоих на то место, где мы и должны быть. Не думаю, что с Тони все кончено. Ему 36 лет, посмотрите на Леброна Джеймса, который по-прежнему убирает всех в этом же возрасте. 36 лет сегодня и в прошлом — это две большие разницы. Я думаю, у Тони еще будут свои моменты в этом спорте, будет еще один этап.

Конор — Порье? Я думаю, в некотором роде для Конора это поражение и плюс, потому что все хотят видеть, как он проигрывает. Поэтому перед его следующим боем внимания не будет меньше — все снова захотят увидеть, как его побьют. Для меня поражение Конора — это хорошо, потому что так я приближаюсь к бою с ним. Дайте мне Тони, Конору — Нейта, а в конце года я против Конора. Третий бой с Порье будет тупым решением для Конора. Я не помню, чтобы кто-то проиграл нокаутом и тут же реваншировался.

Сейчас я тренируюсь с Фирасом Захаби, хочу, чтобы он был моим тренером до конца моей карьеры. Чэндлер? Его дебют еще раз показывает, что выбор момента решает все. Он дебютировал в нужное время, в нужном месте, против нужного соперника. Хукер дрался идеально для стиля Чэндлера — отступал и был пассивен. Но считаю ли я Чэндлера опасным топом? Нет, он старый и очень маленький. Хабиб? Дайте ему закончить карьеру. Дайте спорту соскучиться по нему, а ему — по спорту. И потом его возвращение будет — а оно будет еще более ярким", — сказал Ли в интервью ютуб-каналу MMAjunkie.

Первый бой Ли и Фергюсона прошел в октябре 2017-го. Фергюсон победил треугольником в 3-м раунде и стал временным чемпионом UFC.