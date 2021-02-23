Даниэль Кормье: «Льюис случайно победил Волкова»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает случайной победу Деррика Льюиса над Александром Волковым.

«Я не хочу видеть реванш Деррика с Волковым. Деррику повезло в первый раз. Дай-ка, я тебе кое-что скажу (обращается к Ариэлю Хельвани — прим.). Когда Деррик побил Волкова, он спас двух человек. Себя — от поражения. И — меня.

Потому что они меня в любом случае тогда попросили бы подраться в ноябре. Представь меня в одной клетке с Волковым! Или Стипе на коротком уведомлении! Я бы никогда не вышел против Стипе на коротком", — сказал Кормье на Хельвани-Шоу.

6 октября 2018-го Деррик Льюис нокаутировал Александра Волкова за 11 секунд до конца поединка на UFC 229. К этому моменту американец проиграл два раунда и уступал в два раза по значимым ударам.