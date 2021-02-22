У российского бойца MMA Минеева взломали страницу в Instagram

Instagram бойца смешанных единоборств Владимир Минеева был взломан. Оттуда были удалены все прошлые посты и выложены шесть новых и совершенно одинаковых. На них позирует девушка в белом платье рядом с машиной.

Instagram Владимира Минеева. Фото Instagram

Российский боец Магомед Исмаилов в сентябре проведет реванш с Владимиром Минеевым на турнире организации AMC Fight Nights.

Исмаилов ранее выступал в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Всего на его счету 17 побед, два поражения и одна ничья. Исмаилов и Минеев проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью.

В конце декабря 2020 года Исмаилов и Минеев устроили потасовку на турнире AMC Fight Nights в Москве, которая завершилась массовой дракой. Позднее каждый из бойцов был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.