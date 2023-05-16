Флойд Мейвезер после выставочного боя с Джоном Готти III получит титул WBC

Экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему (50-0) ко дню освобождения рабов в США вручат специальный пояс от WBC после его выставочного боя с внуком известного гангстера и босса преступного клана Гамбино в Нью-Йорке Джоном Готти III (2-0), сообщает издание TMZ Sports со ссылкой на главу WBС Маурисио Сулеймана.

«19 июня — это национальный праздник, а Флойд Мейвезер — лучший представитель успеха и славы благодаря упорному труду и самоотверженности», — добавил Сулейман.

Поединок между Мейвезером и Готти состоится 11 июня в Санрайзе, США.

Мейвезер завершил карьеру на профессиональном ринге в 2017 году, когда победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).