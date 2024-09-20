Дана Уайт заявил, что станет промоутером в боксе: «Я в деле»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует стать промоутером в боксе.

«Скоро будет сделано несколько важных объявлений. Я никогда не говорю того, чего не делаю.

Мы уже давно обсуждаем бокс, но вы никогда не слышали, чтобы я взял на себя обязательства и сказал: «Я в деле». Я в деле», — приводит журналист Майкл Бенсон слова Уайта с пресс-конференции.

Уайт ранее имел опыт работы в боксе. Он был одним из промоутеров поединка Флойда Мэйвезера против Конора Макгрегора в 2017 году.