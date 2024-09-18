Казахстанский боец Жумагулов о переходе в лигу ММА Oktagon: «Не хуже UFC»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов рассказал о деталях контракта с чешской лигой ММА Oktagon.

«9 ноября дебют у меня. Контракт на три боя. Разрешают в Казахстане выступать, если будут большие бои. Если UFC отправляет контракт — они меня отпускают. По деньгам — меня устраивает. Там гонорар в евро, а у нас евро нормально дышит (смеется). Надо газовать — новый яркий промоушен. Не хуже UFC. Арены собирает до 50 тысяч зрителей», — цитирует бойца Legalbet.kz.

Жумагулов выступал в UFC с 2020 по 2023 год.