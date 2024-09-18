Рой Джонс назвал лучшего ударника в ММА

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс назвал Шона О'Мэлли лучшим ударником в ММА.

«Сейчас это вполне может быть Шон О'Мэлли. Он очень крутой ударник. Знаете, почему он мне нравится? Потому что он выбрасывает удары, как настоящий боксер», — сказал Джонс YouTube-каналу Ариэля Хельвани.

На счету О'Мэлли 18 побед и два поражения в карьере. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В минувшие выходные американец уступил грузину Мерабу Двалишвили в титульном поединке за звание чемпиона легчайшего веса UFC. Бой продлился всю дистанцию.