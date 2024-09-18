Стерлинг из-за травмы снялся с боя против Евлоева на UFC 307

Американец Алджамейн Стерлинг снялся с боя против россиянина Мовсара Евлоева на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити.

Об этом экс-чемпион UFC в легчайшем весе сообщил в соцсети. Стерлинг заявил, что получил травму в спарринге.

«Мовсар, если ты действительно хочешь ударить мое красивое лицо, предлагаю тебе отложить бой до декабря. Дождись папочку», — сказал Стерлинг.

Бой между Евлоевым и Стерлингом должен был пройти в полулегком весе. Турнир UFC 307 состоится в ночь на 6 октября.

30-летний россиянин провел за карьеру 18 боев и не потерпел ни одного поражения. На счету 35-летнего американца — 24 победы и 4 поражения.