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Чемпион UFC Мухаммад о тренировках с Хабибом: «Он заказывал кофе, когда лежал на мне»

Руслан Минаев
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Белал Мухаммад.
Фото Reuters

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал о тренировках с бывшим обладателем пояса лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда ты тренируешься с Хабибом, то становится как-то неловко. Он просто убивает тебя. Вот он лежит на мне, почти поймал меня на кимуру, заказывая одновременно с этим себе кофе», — сказал Мухаммад в интервью экс-чемпиону UFC Деметриусу Джонсону.

27 июля Мухаммад завоевал чемпионский пояс победив Леона Эдвардса единогласным решением судей на турнире UFC 304. Одним из тренеров Мухаммада был Хабиб Нурмагомедов.

Белал Мухаммад
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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