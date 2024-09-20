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Боец ММА Свищев считает, что UFC перенесет бой Стерлинга и Евлоева

Руслан Минаев
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Боец клуба «Архангел Михаил» Вячеслав Свищев, выступающий в RCC, поделился мнением о снятии Алджамейна Стерлинга с боя против Мовсара Евлоева на UFC 307.

«Никогда не понимал, когда люди газуют друг на друга, раскручивают бой, потом в последний момент снимаются. Может быть, это его тактика, чтобы нарушить подготовку. Какие перспективы открываются у Евлоева? Ну, я думаю, что пока никаких. Замену, скорее всего, ему не найдут. Я думаю, что их бой постараются сохранить и перенести на более позднюю дату», — цитирует Свищева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Евлоевым и Стерлингом должен был пройти в полулегком весе. Турнир UFC 307 состоится в ночь на 6 октября.

Источник: MMA.Metaratings
Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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