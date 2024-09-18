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Тренер Двалишвили: «У Мераба есть все необходимое, чтобы победить Умара»

Давид Хачатрян
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Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили (18-4), уверен, что Двалишвили побьет второго номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (18-0).

«Я думаю, что у Мераба есть все необходимое, чтобы победить Умара. Умар способен вымотать противника и, в конце концов, одержать победу благодаря своей технике. У него хорошие удары и превосходный грэпплинг, но я не уверен, что он сможет держать высокий темп на протяжении всего боя.

Каждый, кто встретится с Мерабом, заметит, что он чувствует себя по-другому. Его движения и тайминг просто невероятны. Я уверен, что мы сможем справиться с Умаром, если это будет следующий поединок", — сказал Вуд MMAFighting.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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