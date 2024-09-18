Абдель-Азиз: «Анкалаев подерется за титул в 2025 году»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз заявил, что второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) — лучший полутяжеловес в мире.

«Анкалаев заслуживает боя за титул. То, что он не получил бой за титул, — это просто смехотворно. Я считаю, что он лучший боец на планете. Дана Уайт знает об этом. Алекс Перейра стал большой звездой, но у каждой дороги есть конец. Эти два парня подерутся в 2025 году.

У Анкалаева нет большой фан-базы в США? Ну если Мераб [Двалишвили] получил бой за титул, то любой может получить бой за титул. Давай будем реалистами, Мераб — не любимчик Даны", — сказал Абдель-Азиз ESPN MMA.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.