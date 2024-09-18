UFC анонсировал следующего соперника Саида Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проведет бой с бразильцем Даниэлем Сантосом в турнире UFC 308, сообщает пресс-служба промоушена.

Бой пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 32-летнего Нурмагомедова 18 побед и 3 поражения в карьере. В своем последнем поединке россиянин досрочно победил представителя Таджикистана Муина Гафурова в октябре прошлого года.

У 29-летнего Сантоса 10 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

В главном карде UFC 308 состоится бой между действующим чемпионом полулегкого веса Илией Топурией и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.