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Сегодня, 13:16

Немков — о возможном переходе в UFC из Bellator: «Буду выступать там, где выгоднее условия»

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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Российский боец ММА Вадим Немков ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе из Bellator в UFC.
«Пока не могу говорить об этом — это все предположения. В конце ноября у меня заканчивается контракт с Bellator, и что будет дальше, я пока не могу точно сказать. Сейчас разговариваем с организацией, чтобы нам дали какую-то конкретику и планы развития дальнейших выступлений. Где интереснее будет выступать — в UFC или Bellator? В первую очередь, на условия смотреть надо, чтобы они были выгодными для меня», — сказал Немков «СЭ».

32-летний Немков является бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. На его счету 17 побед и 2 поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

Александр Абустин

Вадим Немков
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