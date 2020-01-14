В среду, 15 декабря на Youtube-канале «СЭ» пройдет лайв, гостем которого станет известный промоутер Владимир Хрюнов. Начало эфира — 13.00 мск.

Главные темы:

— бой Сергея Харитонова в лиге WTKF;

— будущее Александра Устинова: кто следующий соперник, когда и где состоится поединок;

— российские боксеры — от кого ждать прорыва в 2020-м;

— тяжелый вес: Уайлдер, Фьюри, Джошуа, Поветкин, Руис;

— доходы Конора Макгрегора: 80 миллионов за бой с Серроне — это шутка?