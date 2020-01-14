Хрюнов — в эфире «СЭ»: анонс нового боя Харитонова, российский бокс в 2020-м, доходы Макгрегора
15:55
В среду, 15 декабря на Youtube-канале «СЭ» пройдет лайв, гостем которого станет известный промоутер Владимир Хрюнов. Начало эфира — 13.00 мск.
Главные темы:
— бой Сергея Харитонова в лиге WTKF;
— будущее Александра Устинова: кто следующий соперник, когда и где состоится поединок;
— российские боксеры — от кого ждать прорыва в 2020-м;
— тяжелый вес: Уайлдер, Фьюри, Джошуа, Поветкин, Руис;
— доходы Конора Макгрегора: 80 миллионов за бой с Серроне — это шутка?
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