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Камил Гаджиев: «Планирую бой с участием Минеева на конец апреля»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда Владимир Минеев может провести свой следующий поединок.

«Не смог дозвониться до Минеева понятно почему, и я ему написал, а он мне перезвонил, — сказал Гаджиев «СЭ». — Говорит, что сегодня стрелял из всех возможных видов оружия. Видимо, что у него какой-то этап, учебка или что-то такое. Говорит: «Такой вот у меня сегодня день рождения».

«Честно говоря, планирую ему бой по кикбоксингу на конец апреля. Надеюсь, месяца через два он вернется. Проконсультировался с людьми, они мне сказали, что это возможно».

В последнем поединке, который проходил в ноябре в Москве по правилам кикбоксинга, Минеев техническим нокаутом победил тяжеловеса Фернандо Родригеса.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
ММА
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