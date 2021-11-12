«Хватит ли тебе силенок на 12 раундов, пацан». Ян написал новое обращение к Макгрегору

Временный чемпион в легчайшем весе UFC Петр Ян отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что готов провести бой против россиянина.

«Мага, можем и дальше играть, если ты не собираешься относиться к этому серьезно. Просто скажи мне, хватит ли тебе силенок на 12 раундов, пацан», — написал Ян в Twitter.

Ранее 33-летний ирландец заявил, что разбил бы защиту россиянина. Ян отреагировал на это предложением устроить поединок по правилам бокса или ММА.