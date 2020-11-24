Хабиб намекнул на возобновление карьеры и возвращение в UFC?

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что может возобновить карьеру. 32-летний россиянин после победы над Джастином Гэтжи 24 октября объявил об уходе из спорта. Всего в смешанных единоборствах он провел 29 поединков, во всех одержал победы.

Хабиб выложил совместное фото с главой UFC Даной Уайтом и написал: «Скоро увидимся, Дана Уайт».