Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL

Бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну заключил соглашение с промоушеном PFL.

Об этом сообщается в официальных соцсетях лиги. По информации NY Times, Нганну проведет бой по правилам бокса в 2023 году и поединок по ММА в 2024-м. Также Нганну возглавит отдел PFL Africa, а промоушен будет проводить турниры в странах этого континента. Финансовые условия сделки и продолжительность контракта не разглашаются.

Фото Соцсети

Напомним, Фрэнсис Нганну покинул UFC после истечения контракта. Последний поединок он провел в январе 2022 года, одолев Сириля Гана единогласным решением судей.