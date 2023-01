Экс-чемпион UFC Биспинг объяснил, почему Имавов победит Стриклэнда

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг дал прогноз на бой между Нассурдином Имавовым и Шоном Стриклэндом.

«Стриклэнд хорош, и он неуклюж, — сказал Биспинг на подкаста Believe You Me. — Имавов лучше него в плане грэпплинга, а также бьет сильнее. Стрикленд использует много джебов, но он может запутать соперника движением, быть неуловимым, и я думаю, что он сделает то же самое. Выберу победу Имавова просто потому, что это 5 раундов. К тому же Стриклэнд выходит на коротком уведомлении. Я не думаю, что Стриклэнд сможет его нокаутировать. Но ты никогда не знаешь наверняка».

Имавов и Стриклэнд возглавят турнир UFC Fight Night 217, который состоится в ночь на 15 января в Лас-Вегасе.

На счету Имавова 12 побед и 3 поражения, у Стриклэнда — 25 побед и 5 поражений.