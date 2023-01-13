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Сегодня, 21:00

Насруддин Имавов: «Французы очень экономные на деньги, но Ган не такой»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Насруддин Имавов.
Фото Соцсети

Топовый боец среднего веса UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» рассказал о характере своего спарринг-партнера, бывшего временного чемпиона в тяжелом весе Сирила Гана.

— Мехди Дакаев прожил во Франции пять лет и говорит, что французы очень скупые. Есть такое?

— (Долго смеется.) Да, есть такое. Не все такие, но многие экономные на деньги.

— Ган такой же? Может он пригласить тебя домой и хороший стол накрыть, пирог, там, большой проставить?

- Он не экономит, он может проставиться. Из-за этого я и сказал, что тут не все такие. Конечно, может пригласить к себе, но обычно мы в рестораны ходим, кофе попить, покушать. Ходим, бывает, после тренировок.

В ночь на 15 января Имавов подерется с Шоном Стриклэндом на UFC Vegas 67.

Насруддин Имавов. «Французы скупые? Да, но Ган не такой, может проставиться». Интервью с Кавказцем 2.0, Насруддином Имавовым
Сирил Ган
UFC
ММА
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