Насруддин Имавов: «Французы очень экономные на деньги, но Ган не такой»

Топовый боец среднего веса UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» рассказал о характере своего спарринг-партнера, бывшего временного чемпиона в тяжелом весе Сирила Гана.

— Мехди Дакаев прожил во Франции пять лет и говорит, что французы очень скупые. Есть такое?

— (Долго смеется.) Да, есть такое. Не все такие, но многие экономные на деньги.

— Ган такой же? Может он пригласить тебя домой и хороший стол накрыть, пирог, там, большой проставить?

- Он не экономит, он может проставиться. Из-за этого я и сказал, что тут не все такие. Конечно, может пригласить к себе, но обычно мы в рестораны ходим, кофе попить, покушать. Ходим, бывает, после тренировок.

В ночь на 15 января Имавов подерется с Шоном Стриклэндом на UFC Vegas 67.